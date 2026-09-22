SS36. Incidente tra Bosisio e Annone, lunghe code verso Lecco

Traffico difficoltoso in direzione Nord

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 8

BOSISIO PARINI – Ancora code sulla Statale 36 in direzione Lecco. Un incidente avvenuto poco dopo le ore 8 di oggi, martedì 22 settembre, tra Bosisio e Annone in direzione Nord sta rendendo difficoltoso il traffico verso Lecco. Sul posto sta intervenendo una ambulanza della Croce Verde Bosisio, nello scontro tra due auto sarebbe coinvolto anche un ragazzino di 15 anni che avrebbe riportato lievi ferite.