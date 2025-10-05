SS36, incidente tra Suello e Civate, code verso Lecco

L’allarme è scattato poco prima delle 11

Nel sinistro parrebbero rimaste coinvolte un’auto e una moto

SUELLO/CIVATE – Code lungo la Statale 36 in direzione Lecco nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 ottobre, a causa di un incidente stradale che si è verificato poco prima delle 11 nel tratto tra Erba/Suello e Civate/Isella.

Nel sinistro sembrerebbero essere rimasti coinvolti un’auto e una moto. Da chiarire la dinamica. In posto, in codice rosso (massima gravità) si sono portate un’ambulanza della Croce Verde Bosisio e un’automedica. Allertata anche la Polizia Stradale. Uno dei feriti è stato soccorso in codice giallo (media criticità).

Inevitabili le ripercussioni sul traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Prestare attenzione.