NIBIONNO – Rallentamenti e code sulla SS 36 in direzione Lecco a causa di un’auto ferma all’altezza dello svincolo di Nibionno. Il mezzo è accostato sul lato destra della carreggiata in attesa che arrivi un carroattrezzi per il trasporto in officina. Sul posto a fare da movieri e disciplinare la viabilità i tecnici di Anas che stanno cercando di ridurre i disagi alla circolazioni dovuti da questo improvviso fermo del veicolo.