Statale 36. Doppio incidente a Costa Masnaga, code in entrambe le direzioni

Il primo incidente alle 5.30 in carreggiata Nord, il secondo poco prima delle 7 in carreggiata Sud

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi, ma solo pesanti ripercussioni sulla viabilità

COSTA MASNAGA – Mattinata difficile, quella di oggi (7 ottobre), per il traffico lungo la Statale 36 a causa di due incidenti, avvenuti entrambi all’altezza dello svincolo di Costa Masnaga, uno in direzione Lecco (Nord) e l’altro in direzione Milano (Sud).

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 5.30 in direzione Nord con un’auto che si sarebbe schiantata contro il guard-rail. Coinvolto un uomo di 52 anni che, fortunatamente, avrebbe riportato solo ferite lievi ed è stato comunque trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico) da una ambulanza della Croce Verde Bosisio. Sul posto anche l’auto infermieristica da Molteno e i Vigili del Fuoco. L’incidente, con il mezzo fermo in corsia di sorpasso, ha creato lunghe code in direzione Lecco.

Poco prima delle ore 7, sempre nello stesso punto ma in direzione Milano, si è verificato un secondo incidente con più veicoli coinvolti. Soccorse quattro persone, nessuna delle quali avrebbe avuto bisogno del ricovero in ospedale. Inutile dire che, anche in questo caso, si sono registrate pesanti ripercussioni sul traffico con le code verso Milano a partire dall’altezza di Bosisio. Allertate un’ambulanza, l’auto infermieristica e i Vigili del Fuoco. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire le dinamiche dei due incidenti.