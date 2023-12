Statale 36. Ore 15 – Incidente a Costa Masnaga, code in direzione Milano

Viabilità difficoltosa in direzione Sud tra Lecco e Nibionno

Poco prima delle 14 altro incidente nell’attraversamento di Lecco in direzione Sud

COSTA MASNAGA – Incidente sulla Statale 36 (Sud) poco prima delle ore 15 di oggi, domenica 10 dicembre. Lo scontro è avvenuto in direzione Sud tra Costa Masnaga Sud e Cibrone. Si segnalano rallentamenti e code in direzione Milano. Coinvolta tre persone: un ragazzo di 23 anni, uno uomo di 34 anni e una donna di 37 anni, nessuno sarebbe ferito in maniera grave. Sul posto la Polstrada e un’ambulanza.

Poco prima delle 14 un altro incidente, senza feriti, è avvenuto all’interno dell’attraversamento di Lecco sempre in direzione Sud. E’ stato necessario chiudere la corsia di sorpasso per consentire i soccorsi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico del rientro dal ponte dell’Immacolata con conseguenti code verso Milano già a partire da Lierna/Mandello.