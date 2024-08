Statale 36 (ore 9). Incidente all’altezza di Molteno, code e rallentamenti verso Lecco

Scontro tra auto poco dopo le 9 di oggi, domenica

Traffico difficoltoso a partire da Nibionno

MOLTENO – Code e rallentamenti in direzione Nord, sulla Statale 36, per un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita di Molteno poco dopo le ore 9 di oggi, domenica 4 agosto. Soccorsi in azione a seguito dello scontro tra auto, sul posto due ambulanze e l’auto infermieristica da Molteno. Nell’incidente, secondo le prime informazioni, sarebbero coinvolte 2 persone, nessuna delle quali ferita in modo grave. Traffico difficoltoso verso Lecco con code a partire dall’altezza di Nibionno.