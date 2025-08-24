Statale 36. Scontro auto-moto all’altezza di Molteno, code verso Lecco

L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 15 di oggi, domenica

Coinvolto un uomo di 51 anni che non sarebbe in pericolo di vita

MOLTENO – Scontro auto-moto lungo la Statale 36 nel tratto tra Molteno e Garbagnate Monastero in direzione Lecco (Nord). L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 15 e ha visto i soccorritori intervenire con il codice di massima allerta (codice rosso).

Sul posto un’ambulanza della Croce Verde Bosisio, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Coinvolto un uomo di 51 anni che, nonostante quanto si sia pensato in un primo momento, non sarebbe in pericolo di vita. Rallentamenti e code in direzione Lecco.