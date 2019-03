L’incendio nella primissima mattina di lunedì

Il rogo ha interessato alcune sterpaglie a lato della strada

SIRONE – Fiamme all’alba di lunedì a Sirone: un rogo si è innescato in una zona periferica del paese, in via San Benedetto.

A bruciare, delle sterpaglie a lato strada. L’incendio è stato segnalato ai Vigili del Fuoco da alcuni automobilisti in transito. I pompieri sono intervenuti con una squadra spegnendo in breve tempo le fiamme.