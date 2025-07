Suello piange Antonio Stefanoni, storico dipendente comunale e volontario

Aveva 73 anni

Il commosso ricordo del sindaco Valsecchi: “Ci mancherà il tuo avere cura”

SUELLO – Suello piange Antonio Stefanoni, 73 anni, storico dipendente comunale, volontario e appassionato di bicicletta.

A ricordarlo con affetto il sindaco Valsecchi: “In rappresentanza dell’amministrazione comunale, di tutti i dipendenti e della comunità di Suello voglio provare a tracciare un breve ricordo per esprimere cosa ha Antonio rappresentato per il nostro paese e per chi lo ha conosciuto”.

Continua: “Sono tanti i ricordi che abbiamo di te: alla guida dello scuolabus, o ancora affaccendato in giro per il paese a sistemare qualcosa, durante le passeggiate con i tuoi figli, o in sella alla tua amata bicicletta. Una passione che ti ha portato persino a essere campione regionale, nazionale ed europeo nella specialità del ciclocross. Tutte immagini che raccontano, con estrema semplicità, il tuo modo di essere e che possono essere sintetizzate in due sole parole: avere cura. Sì, perché il tuo lavoro come stradino nella nostra comunità, iniziato nel lontano 1987, è stato proprio quello del prendersi cura, non solo nelle cose più pratiche e nelle azioni quotidiane ma proprio con quel tuo modo di essere coinvolto: di un coinvolgimento autentico, fatto di presenza costante.

Perché avere cura è proprio questo. Non un’attenzione momentanea e passeggera, ma un processo, o meglio un progetto nel tempo. Grazie Antonio per esserti preso cura, per tutti questi anni, anche della tua comunità”.

I funerali si sono svolti questa mattina presso la chiesa parrocchiale di Suello.