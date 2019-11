Tutta Costa Masnaga si stringe intorno ad Alessandro, investito ieri dal treno: è ancora grave

Lo studente del Bachelet è ricoverato al Niguarda: è ancora in prognosi riservata

Domani sera, mercoledì, durante la messa delle 20.30 verrà recitata una preghiera speciale per lui

COSTA MASNAGA – Restano molto gravi le condizioni di Alessandro C., il ragazzo di 18 anni investito da un treno ieri mattina, lunedì, in stazione a Costa Masnaga. I medici dell’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato trasportato ieri con l’elisoccorso, non hanno infatti ancora sciolto la prognosi, che resta quindi riservata.

In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, Alessandro, studente all’istituto Bachelet di Oggiono, stava attraversando i binari di corsa per prendere il treno della linea del Besanino in partenza per Lecco quando è scivolato restando a terra tra i binari. L’impatto con il treno che proveniva da Milano è stato inevitabile. Nell’urto il giovane studente ha riportato diverse ferite e traumi.

Sottoposto a un primo intervento nella giornata di ieri, Alessandro resta ancora in condizioni giudicate molto critiche. Residente a Costa Masnaga, Alessandro è un ragazzo conosciuto in paese, così come la sua famiglia. Ed è proprio a lui e ai suoi cari che l’intera comunità intende stringersi in queste ore cariche di angoscia e di ansia. Domani sera, mercoledì, durante la messa delle 20.30 verrà riservata una preghiera speciale per lui.