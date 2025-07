Vandali in azione a Bosisio Parini: danneggiato il battello ormeggiato sul lago

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio ignoti hanno danneggiato il battello ormeggiato sul lago

“Siamo delusi e scoraggiati, ma andremo avanti con impegno”, ha dichiarato la Pro Loco

BOSISIO PARINI – Un gesto che lascia l’amaro in bocca e suscita indignazione in paes. Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio, ignoti sono saliti a bordo del battello ormeggiato a Bosisio Parini, compiendo atti vandalici che hanno causato danni evidenti alla struttura. Ancora una volta, un bene pubblico viene preso di mira da mani anonime e irresponsabili.

Il battello, simbolo identitario del paese e strumento prezioso per la valorizzazione turistica del lago, è gestito con passione dalla Pro Loco e rappresenta un servizio apprezzato da residenti e visitatori. Non solo un mezzo di trasporto, ma un punto d’incontro, un’opportunità per vivere il territorio e il suo paesaggio da una prospettiva diversa.

La notizia del danneggiamento ha immediatamente sollevato una forte ondata di dispiacere, soprattutto tra chi, con costanza e dedizione, lavora per mantenere attiva questa risorsa.

“Dispiace dover riscontrare ancora una volta episodi di vandalismo verso un bene come il battello, che è a servizio di tutti – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Elena Riva – È uno strumento importante per la valorizzazione del nostro lago e del territorio. Siamo vicini alla Pro Loco, che con impegno e passione gestisce questa risorsa per offrire un servizio utile e attrattivo a cittadini e turisti”.

Parole di sconforto anche dalla presidente della Pro Loco, Rita Castelnuovo, che non nasconde l’amarezza: “Siamo profondamente delusi da questo gesto. Il battello rappresenta non solo un simbolo per il nostro paese, ma anche un’opportunità di sviluppo turistico e sociale. Lavoriamo con dedizione per mantenerlo attivo e fruibile, ed è davvero scoraggiante dover affrontare atti come questo. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati e che episodi del genere non si ripetano più”.

Sull’accaduto stanno indagando le autorità locali, mentre l’Amministrazione comunale invita chiunque possa fornire informazioni utili a farsi avanti e contribuire a fare luce sull’episodio. Un appello al senso civico, per difendere un bene che appartiene a tutti.

Nel frattempo, si fa strada la determinazione a non lasciarsi sopraffare: nonostante la delusione, c’è la volontà di ripartire, di continuare a credere nel valore del proprio territorio e nel rispetto che merita.