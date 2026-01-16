Oggiono. Esplode una bombola di gas in una abitazione, cinque feriti

L’allarme poco dopo le 20 di oggi, venerdì, al civico 27 della salita Bosisolo

Una persona sarebbe ferita in modo grave. Grande lavoro dei Vigili del Fuoco

OGGIONO – E’ di cinque ustionati, di cui uno grave, il bilancio dell’esplosione di una bombola di gas avvenuta poco dopo le ore 20 di ieri, venerdì 16 gennaio, in una abitazione situata sulla salita Bosisolo, al civico 27, a Oggiono.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dal comando di Lecco con 4 mezzi: un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e un mezzo fuori strada con modulo antincendio, a cui si sono aggiunti anche 2 mezzi dal distaccamento di Valmadrera (autopompa e mezzo con modulo antincendio).

Cinque le persone coinvolte nell’esplosione, tra cui ci sarebbe anche una bambina. Una donna di 27 anni sarebbe rimasta ferita in modo grave: dopo essere stata intubata, è stata trasportata in codice rosso (molto critico) all’ospedale di Lecco; ma durante la notte è stata traferita al centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano con ustioni al volto, al petto e alla mani. Le altre quattro persone sarebbero state trasportate in codice giallo (mediamente critico) tre all’ospedale di Erba e una all’ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, le ambulanze della Croce San Nicolò di Lecco, della Croce Verde di Bosisio, della Croce Rossa di Valmadrera, insieme all’automedica da Lecco e alle auto infermieristiche da Molteno e da Merate. Presente anche il sindaco di Oggiono Chiara Narciso che ha seguito l’evolversi della situazione. I Vigili del Fuoco sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo poco prima delle 23.