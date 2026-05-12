Oggiono. Incendio in un bungalow di un campeggio: intervengono i Vigili del Fuoco

L’allarme nella tarda mattinata in via Dante Alighieri: mobilitate squadre da Lecco, Valmadrera ed Erba

Due persone assistite in codice verde durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area

OGGIONO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di oggi, martedì 12 maggio, in via Dante Alighieri a Oggiono per un incendio che ha coinvolto un bungalow all’interno di un campeggio.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30 e ha mobilitato diverse squadre dei Vigili del Fuoco: due dal comando di Lecco con autopompa serbatoio e autobotte, una da Valmadrera con un mezzo fuoristrada boschivo e una dal distaccamento di Erba.

Secondo le prime informazioni, sul posto sono state assistite due persone, uomini di 61 e 72 anni, per le quali è stato disposto l’intervento dei soccorsi sanitari in codice verde. Presenti anche un’ambulanza e la Polizia Locale.

Le operazioni di spegnimento hanno consentito di mettere sotto controllo il rogo e di mettere in sicurezza diverse bombole presenti nell’area interessata dall’incendio. Al momento le operazioni di soccorso risultano ancora in corso.