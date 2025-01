Oggiono. Incidente sulla Sp51: coinvolti 5 giovani, nessun ferito grave

L’allarme è scattato poco dopo le 20 di ieri, sabato

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave

OGGIONO – Incidente nella serata di sabato 11 gennaio a Oggiono lungo la Strada Provinciale 51, in via per Lecco. L’allarme è scattato poco dopo le ore 20 per due auto che si sono scontrate. Fortunatamente si sono registrati solamente feriti lievi. Coinvolti 5 giovani: una ragazza di 21 anni e quattro ragazzi di 22, 23, 25 e 27 anni.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, una dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, una della Croce Verde di Bosisio e una del Lario Soccorso di Erba che hanno trasportato i feriti (tutti in codice verde) negli ospedali di Lecco e Erba. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.