Il camion ha tamponato un’auto provocando l’incidente

Due donne alla guida delle vetture, sono state soccorse dai sanitari

OGGIONO – Un incidente che poteva avere conseguenze molto gravi quello accaduto giovedì mattina sulla provinciale di Oggiono, nel tratto di via per Dolzago: il bilancio è di tre persone soccorse, nessuna rimasta ferita in modo grave.

Il sinistro ha coinvolto un camion che procedeva in direzione di Dolzago e due auto, una delle quali era ferma sulla corsia per svoltare alla sua sinistra, in via Vignola. Il mezzo pesante le è finto contro, tamponandola con violenza.

Il conducente del camion, nel tentativo di evitare l’impatto, ha sterzato tutto a destra, provocando l’uscita di strada del mezzo, rimasto bloccato a metà nel fossato laterale.

Spinta dal tir, la vettura è finita in testacoda, urtando un veicolo che proveniva dall’opposta direzione di marcia. Alla guida di entrambe le vetture vi erano due donne a cui i soccorritori hanno prestato le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, le forze dell’ordine. e anche i Vigili del Fuoco per provvedere al recupero del tir finito fuori dalla carreggiata stradale.