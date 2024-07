Olgiate, getta sacchi d’immondizia nel bosco: rintracciato e multato

OLGIATE – “Per chi amministra la cosa pubblica e per i cittadini che rispettano le regole non c’è cosa più frustrante che vedere tanta maleducazione e disprezzo verso il prossimo e i luoghi in cui viviamo da parte di chi getta i propri rifiuti nell’ambiente” scrive il sindaco di Olgiate, Giovanni Battista Bernocco sulla sua pagina Facebook.