Olginate, auto esce di strada e colpisce un veicolo in sosta

L’incidente è avvenuto questa sera, domenica, intorno alle 19

Sul posto ambulanza e forze dell’ordine

OLGINATE – Ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere violentemente contro un veicolo parcheggiato ai lati della strada.

Tanto spavento nella prima serata di oggi, domenica, lungo la Sp 72 all’altezza delle Fornasette, quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, l’automobilista alla guida di una Peugeot 5008 di colore bianco, provenente da Olginate e in viaggio in direzione verso Airuno è uscito di strada terminando la corsa contro una Toyota Aygo di colore nero in sosta.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco.

Dopo i primi accertamenti prestati direttamente in loco, l’automobilista è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lecco in codice giallo.