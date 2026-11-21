Incidente questa mattina a Olginate, intervengono i soccorsi
L’allarme è scattato intorno alle 6.50. Coinvolti due uomini di 35 e 50 anni, uno trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco
OLGINATE – Incidente stradale con ribaltamento questa mattina, sabato 21 novembre, in via Spluga a Olginate. L’allarme è scattato intorno alle 6.50 per un sinistro che ha coinvolto due uomini, rispettivamente di 35 e 50 anni.
Sul posto è intervenuta l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Merate e ai Vigili del Fuoco di Lecco.
Secondo le informazioni disponibili, le condizioni di salute dei due occupanti dell’auto non sarebbero fortunatamente gravi.
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