Incidente questa mattina a Olginate, intervengono i soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 6.50. Coinvolti due uomini di 35 e 50 anni, uno trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco

OLGINATE – Incidente stradale con ribaltamento questa mattina, sabato 21 novembre, in via Spluga a Olginate. L’allarme è scattato intorno alle 6.50 per un sinistro che ha coinvolto due uomini, rispettivamente di 35 e 50 anni.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Merate e ai Vigili del Fuoco di Lecco.

Secondo le informazioni disponibili, le condizioni di salute dei due occupanti dell’auto non sarebbero fortunatamente gravi.