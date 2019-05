Fumo dal mezzo pesante, il conducente si ferma e avvisa i soccorsi

E’ successo a Olginate, lungo la strada per il ponte Cesare Cantù

OLGINATE – E’ stato raggiunto dai Vigili del Fuoco l’autista del mezzo pesante che questa mattina, mentre transitava sulla provinciale verso il ponte tra Olginate e Calolzio, ha accostato dopo aver notato del fumo sprigionarsi dal camion.



Una scelta prudente quella dell’autista che ha fermato il mezzo a lato della strada in attesa dell’arrivo dei pompieri. Una squadra dei Vigili del Fuoco è arrivata in suo soccorso e per verificare la causa del principio d’incendio, dovuto ad un probabile malfunzionamento del sistema meccanico del’automezzo.