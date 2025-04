Olginate. Carambola tra 5 auto sulla provinciale, due feriti lievi

E’ successo poco dopo le 14, soccorsi in codice verde due anziani

La strada è rimasta chiusa circa 30 minuti

OLGINATE – Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale che si è verificato lungo la provinciale 72 all’altezza della Trattoria Cantù, nel comune di Olginate, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 5 aprile.

Ben cinque i veicoli coinvolti nella carambola, di cui tre ferme in sosta, e due soli i feriti, un 75enne e un 87enne, fortunatamente non gravi.

Stando ad una prima ricostruzione, sembra che un’auto in marcia verso Airuno sia uscita di strada, urtando dapprima un’auto in sosta presso la Trattoria Cantù, quindi, dopo un testacoda, un’altra auto in transito e ultimando la ‘carambola’ contro altre due auto parcheggiate.

In posto in codice giallo si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’automedica, che hanno preso in cura i due anziani rimasti coinvolti in maniera non grave. In posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

La provinciale è stata chiusa circa 30 minuti per consentire le operazioni di soccorso.