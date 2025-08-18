A Olginate l’addio a Lucia Falbo, giovane mamma di soli 37 anni

Parrucchiera molto conosciuta, da qualche tempo si era trasferita a Pavia

Sportiva, appassionata di arti marziali, amava le motociclette. Giovedì 21 agosto i funerali

OLGINATE – E’ grande il dolore per la morte di Lucia Falbo, giovane mamma di soli 37 anni e parrucchiera molto conosciuta a Lecco dove ha lavorato per tanti anni, in un salone nel rione di Germanedo, prima di trasferirsi a Pavia. Il funerale sarà celebrato nella chiesa prepositurale di Olginate, paese dove ha vissuto, giovedì 21 agosto alle ore 16.

La donna, sportiva e appassionata di arti marziali, amava tantissimo le moto e, proprio per questo, sarà il rombo dei motori a darle l’ultimo saluto: gli amici stanno organizzando un corteo di bikers “per poterla salutare nel suo stile, chi volesse partecipare e omaggiarla in maniera rombante è libero di aggregarsi”.

Molto amata da tutti, aveva un carattere solare ed è ricordata per il suo sorriso. Lucia Falbo lascia il figlio Axel, la mamma Sara, il papà Tommaso, i fratelli Cristiana e Angelo e tutti i parenti.