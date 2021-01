In tanti per dare l’ultimo saluto al presidente della Polisportiva

“Il nostro cuore è pieno di riconoscenza per il tempo e il cammino vissuto insieme”

OLGINATE – La Polisportiva Olginate e tutto il mondo della pallavolo lecchese hanno detto addio a Virgilio Bonacina, morto a soli 58 anni a causa di una malattia. La chiesa di Olginate non è riuscita a contenere le tante persone che questa mattina, sabato 30 gennaio, hanno voluto salutarlo per l’ultima volta.

Virgilio Bonacina era diventato da qualche tempo presidente della Polisportiva Olginate ma il suo impegno arrivava da lontano. Aveva cominciato a frequentare l’ambiente accompagnando sua figlia Deborah agli allenamenti e alle partite, così quella passione nata quasi per caso non si è più spenta e l’ha portato a dare molto alla sua comunità.

“Il ricordo di Virgilio oggi è bagnato dalle nostre lacrime – ha detto don Matteo Gignoli, parroco di Olginate -. Il nostro cuore è pieno di riconoscenza per il tempo e il cammino vissuto insieme. Virgilio se n’è andato troppo presto, veloce, in poco tempo… si sarebbe potuto fare e costruire ancora. E allora chiediamo aiuto perché questo vuoto ci fa male e non sappiamo come fare. Chiediamo aiuto perché non prevalga il sentimento della disperazione”.

La pallavolo a poco a poco era diventata la seconda famiglia di Virgilio, tante le ragazze con la felpa della Polisportiva presenti dentro e fuori dalla chiesa, alcune piccoline, altre ormai grandi, tutte con il ricordo di una parola o di un insegnamento, dati sempre con l’unico scopo di costruire un ambiente sano per tutte loro.

“Ricordiamo Virgilio per le sfide raccolte, i traguardi raggiunti, il piacere provato e le fatiche per cercare di tenere assieme tutte le cose – ha detto ancora don Matteo -. Sapeva che il tempo rimasto non era molto a causa di quella malattia che non gli ha lasciato scampo. Il fatto di aver sistemato tutte le cose e che si potesse andare avanti anche oltre lui è certamente un aspetto che gli rende merito”.

“Andate con la vostra memoria a cercare un insegnamento, una parola, qualcosa che avete fatto insieme a lui. Tenete questo ricordo come prezioso perché i nostri cari che se ne vanno restano vivi dentro di noi e quando siamo in difficoltà ci parlano. Ricordatevi di Virgilio e del bene che ha saputo fare nel vostro tempo e nelle vostre vite”.

Un grande applauso è stato l’ultimo tributo a una persona che, con il suo carattere buono e la sua gentilezza, ha saputo dare tanto alla Polisportiva, alle “sue” ragazze e a tutta la comunità di Olginate.

Il grazie del consiglio della Polisportiva Olginate

“Grazie Virgi, grazie per averti conosciuto, frequentato e averci dato fiducia.

Grazie per la tua disponibilità, serietà, umiltà e onestà.

Grazie per la tua silenziosa dedizione, per essere stato sempre presente senza averlo mai fatto pesare a nessuno.

Grazie per essere stato una guida per tutti, per le ragazze e per i genitori.

Grazie per non aver mai mollato e per aver messo davanti a tutto e a tutti il bene della Polisportiva e delle nostre atlete.

Grazie per non aver mai perso le staffe, per aver condiviso sempre le tue idee e sostenuto con rispetto quelle degli altri.

Grazie per averci lasciato un ricordo indelebile.

Grazie per quello che ci hai dato, ne faremo tesoro.

Grazie per essere stato nostro Amico.

Grazie per sempre, ti vogliamo bene e ti abbracciamo forte”.

Il Tuo consiglio direttivo