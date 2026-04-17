Allarme truffe telefoniche a Olginate, il comune invita a prestate attenzione

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(Image by sabinevanerp from Pixabay)

I comportamenti da tenere in caso di telefonate sospette

In caso di dubbio contattare immediatamente le Forze dell’Ordine e segnalare l’accaduto

OLGINATE – Il Comune di Olginate avvisa la cittadinanza che sono pervenute diverse chiamate di cittadini che segnalano tentativi di truffe telefoniche. “Invitiamo tutti a prestare particolare attenzione alle chiamate ricevute” hanno detto dal comune allertando i cittadini sui comportamenti da tenere in caso di telefonate sospette.

Come operano i truffatori

  • Utilizzano numeri falsificati per simulare chiamate provenienti da istituzioni, banche, forze dell’ordine o familiari
  • Simulano emergenze o richieste urgenti
  • Si presentano come operatori qualificati
  • Richiedono dati personali, codici o denaro
  • Possono inviare falsi incaricati presso l’abitazione

Comportamenti per tutelarsi

  • Non fidarsi del numero visualizzato sul telefono
  • Non comunicare codici, PIN o informazioni bancarie
  • Terminare la chiamata e verificare autonomamente il numero
  • Non consegnare denaro o beni a sconosciuti
  • Informare tempestivamente un familiare

In caso di dubbio

  • Contattare immediatamente le Forze dell’Ordine e segnalare l’accaduto.