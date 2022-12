Anche a Calolzio e Olginate è grande il dolore per la morte di Filippo Panzeri

Il giovane, 24 anni, è morto a Olmo al Brembo in un tragico incidente d’auto nella serata di giovedì

Filippo era il figlio di Teto Panzeri di Olginate, uno dei soci fondatori della Cooperativa Il Grigio, morto nel 2013 per un infarto

OLGINATE/CALOLZIOCORTE – Due comunità, quelle di Olginate e Calolziocorte, colpite da un dolore lacerante per una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. La morte di Filippo Panzeri, il giovane di 24 anni vittima di un incidente stradale in Val Brembana nella serata di giovedì, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il giovane, residente a Cisano Bergamasco, era legatissimo alle due comunità soprattutto per il padre Stefano Panzeri, per tutti semplicemente Teto, scomparso a causa di un infarto nel settembre 2013.

Teto Panzeri, originario di Olginate, fu uno dei soci fondatori della Cooperativa Il Grigio di Calolzio, realtà a cui ha sempre dedicato anima e corpo fin dalla primissima ora. Proprio in sua memoria, nel 2014, era nato il PasTetoficio, un laboratorio artigianale di produzione di pasta fresca, pasta secca, ravioli e prodotti di gastronomia. Un progetto che aveva cominciato a prender forma qualche anno prima e a cui anche Stefano stava lavorando.

Un legame quello tra la Cooperativa Il Grigio e la famiglia di Teto che non si era mai interrotto: “Non ci sono parole per commentare una tragedia simile – ci hanno detto dalla cooperativa -. Possiamo solo essere vicini alla famiglia, alla mamma Maria Grazia, al fratello e ricordare quanto Filippo fosse disponibile, è sempre rimasto legato alla nostra cooperativa e quando c’era bisogno sapevamo di poter contare su di lui”.

Una dolore che investito anche la città di Olginate, dove vivono i nonni di Filippo Panzeri, Ornella e Angelo, quest’ultimo impegnato con la locale sezione Alpini e per tanti anni collaboratore della Polisportiva Olginate. Lo stesso sindaco Marco Passoni, che conosce bene la famiglia Panzeri, è rimasto molto scosso dalla notizia esprimendo la sua vicinanza e quella della comunità a tutta la famiglia di Filippo in un momento tanto difficile.

A unirsi al cordoglio anche la società sportiva bergamasca VillaValle: “Oggi è un giorno triste per il VillaValle che piange la scomparsa di Filippo Panzeri, preparatore atletico della squadra femminile. La Società, in questo difficile momento, è vicina al fratello e alla mamma Mariagrazia. Condoglianze a tutta la famiglia”.