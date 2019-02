A Valgreghentino due vetture in sosta prendono fuoco

Ancora non è chiaro se si tratti di un incendio doloso

VALGREGHENTINO – Fiamme nella notte a Valgreghentino: intorno all’una sono stati allertati i Vigili del Fuoco per alcune vetture andate a fuoco in un parcheggio nella frazione di Villa San Carlo.

Sarebbero stati gli stessi residenti ad avvisare i pompieri dopo aver avvistato il rogo, spento dopo circa un’ora di intervento. Ad andare a fuoco, una Passat e una Golf parcheggiate vicine. Non è chiaro al momento se si tratti di un incendio doloso e se dovute ad un problema di una delle due autovetture, con le fiamme che si sarebbero poi estese sull’altro veicolo parcheggiato accanto.

Impossibile non pensare ai precedenti episodi avvenuto nella zona, da Olginate a Garlate, da Lecco a Malgrate, dove altre auto sono finite bruciate per cause mai chiarite.