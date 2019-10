Beccato dalle telecamere senza assicurazione, in realtà era vittima di una truffa

L’amara sorpresa per un uomo residente a Olginate

Aveva pagato ma quell’assicurazione non era mai stata stipulata

OLGINATE – Immaginatevi lo stupore quando si è visto recapitare a casa un verbale per mancata assicurazione, propria a lui che la polizza l’aveva regolarmente pagata. Una volta recatosi al comando di Polizia Locale ha scoperto, suo malgrado, di essere stato vittima di una truffa.

Protagonista del brutto episodio un uomo di Olginate. I sistemi di lettura targhe presenti in paese l’avevano “pizzicato” poiché privo della copertura assicurativa. Quando ha letto il verbale però, certo di essere in regola, si è recato al comando di Polizia Locale di Olginate con tutta la documentazione, convinto che ci fosse stato un errore.

Gli agenti guidati dal comandante Matteo Giglio, dopo una rapida verifica, hanno scoperto che l’uomo era stato truffato: aveva stipulato un contratto on-line pagando regolarmente la quota, peccato che non sia mai stata emessa alcuna polizza assicurativa valida.

Per il momento il verbale è stato archiviato anche perché era palese la buona fede dello sfortunato automobilista, mentre continueranno le indagini per cercare di rintracciare i responsabili della truffa che hanno agito nell’anonimato della rete.

Da parte della Polizia Locale di Olginate e Valgreghentino un invito a prestare sempre la massima attenzione: “Quando si stipula un contratto di assicurazione, a maggior ragione se lo facciamo on-line, è importante verificare sempre l’affidabilità dei siti e dei vari operatori. Un controllo può essere fatto anche recandosi presso i nostri uffici – ha chiarito il vice responsabile del comando di Olginate dottor Marco Maggio -. In questo caso, ancora una volta, le telecamere si sono rivelate un ottimo strumento di prevenzione”.

Fortunatamente la truffa è stata scoperta dal sistema di lettura targhe presente in paese. Immaginatevi i guai in cui sarebbe potuto incappare l’uomo, sicuro di essere in regola con l’assicurazione, in caso di un eventuale incidente.