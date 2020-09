Lite in strada: 25enne in ospedale per un trauma cranico

Doppio intervento dei sanitari e dei carabinieri questa notte in via Cesare Cantù

Soccorso un calolziese di 25 anni, trasportato al Manzoni per un trauma cranico. Ai militari avrebbe detto di essere caduto da solo

OLGINATE – Ha rimediato un trauma cranico il ragazzo di 25 anni finito in ospedale questa notte probabilmente dopo una lite. I fatti sono avvenuti in via Cesare Cantù intorno all’una e mezza di domenica, quando è scoppiato un feroce diverbio tra il ragazzo, residente a Calolzio e altre persone. Già un’ora prima i sanitari erano dovuti intervenire sempre in via Cantù allertati, insieme ai carabinieri, per una lite in strada.

Coinvolto nella vicenda sempre lo stesso giovane che, ai militari giunti sul posto, avrebbe però risposto di essersi fatto male da solo cadendo a terra e rifiutando anche di recarsi in ospedale per accertamenti. Un trasferimento che si è invece reso necessario un’ora dopo quando un’altra ambulanza, questa volta dei volontari del Soccorso di Calolzio, è dovuta uscire in via Cantù a qualche decina di metri rispetto all’episodio precedente.

Questa volta il 25enne calolziese è stato trasportato al Manzoni in codice giallo per un trauma cranico. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Merate al fine di ricostruire con esattezza quanto avvenuto.