Brutto incidente a Pescate: due moto contro un’auto

L’incidente è avvenuto in via Roma, all’altezza del Bennet

Sarebbero gravi le condizioni di uno dei due motociclisti rimasti coinvolti nel sinistro

PESCATE – Brutto incidente quello avvenuto a Pescate, nel pomeriggio di oggi, sabato, poco prima delle 15.30, lungo via Roma, all’altezza del supermercato Bennet.

Un’auto, guidata da un anziano signore di 89anni, è uscita dal parcheggio del supermercato mentre stavano sopraggiungendo tre motociclisti in sella alle rispettive moto di grossa cilindrata. Mentre uno dei tre biker, che stavano viaggiando in direzione Lecco, è riuscito ad evitare l’impatto con l’auto, gli altri due non sono riusciti a schivare il mezzo urtandolo violentemente.

I due biker sono stati disarcionati dalle rispettive moto, per poi finire violentemente sull’asfalto.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con due ambulanze sui posto insieme ad un’automedica. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri che ora dovranno effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Stando alle informazioni raccolte sul posto, le condizioni di uno dei due motociclisti sarebbero gravi. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale: uno in codice giallo e uno in codice rosso.