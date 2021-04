Cade dalla bici lungo l’alzaia dell’Adda in località Fornasette: soccorso 16enne

Il ragazzo è stato soccorso in codice giallo e trasportato in ospedale a Lecco

L’incidente è avvenuto in località Fornasette questo pomeriggio, venerdì, dopo le 17: sul posto, insieme ai sanitari, i Vigili del Fuoco

OLGINATE / AIRUNO – Un ragazzo di 16 anni è stato soccorso oggi, venerdì 2 aprile, lungo l’alzaia dell’Adda nel tratto compreso tra Olginate e Airuno in località Fornasette. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17. Il minorenne, residente a Merate, stava effettuando un’escursione lungo il sentiero che costeggia il fiume Adda quando ha perso improvvisamente il controllo della bici cadendo rovinosamente al suolo.

La caduta è avvenuta in un tratto impervio del sentiero tanto da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco che, dopo aver raggiunto il ragazzo, lo hanno accompagnato con un fuoristrada all’ambulanza. Qui, dove le prime cure del caso, il minore è stato accompagnato in ospedale a Lecco per accertamenti in codice giallo.