Camion urta il ponte della ferrovia. Chiusa la Sp72 a Olginate

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi

Sul posto è intervenuta la Polizia insieme alla Polizia Locale di Olginate

OLGINATE – Il braccio di un escavatore situato a bordo del cassone di un camion ha urtato il ponte delle ferrovia che taglia la SP72 nel comune di Olginate.

L’incidente è successo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, con la Polizia Locale di Olginate che ha predisposto immediatamente la chiusura del tratto di strada interessato. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato.

Stando a quanto emerso, il traffico ferroviario non è stato interrotto. Chiusa invece la SP72 per consentire l’intervento dei soccorsi, la pulizia della sede stradale e gli accertamenti del caso.

Il traffico è stato momentaneamente deviato verso la località Capiate, strada alternativa tuttavia non consentita ai mezzi pesanti in quanto richiede il superamento di un sottopasso il cui transito non è possibile per i mezzi oltre una certa dimensione.

Il camion, che stava trasportando l’escavatore ed alcuni sassi, viaggiava in direzione Merate.

Eventuali maggiori informazioni non appena possibile