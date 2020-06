Colle Brianza. Brutta caduta in bici, 24enne finisce all’ospedale

L’incidente è avvenuto lungo la Sp 58 questa mattina poco prima delle 10

COLLE BRIANZA – Brutto incidente per un ciclista di 24 anni che questa mattina, sabato, stava transitando lungo la Sp 58 nel comune di Colle Brianza.

Il 24enne, per cause ancora da stabilire, avrebbe perso il controllo della propria bici cadendo rovinosamente. Inizialmente si è pensato al peggio con la richiesta di intervento dei soccorsi che si sono mossi in “codice rosso”. Sul posto è giunta l’auto medica, l’ambulanza della Croce Rossa di Olginate mentre è stato allertato anche l’elisoccorso di Bergamo.

Sul posto lo staff medico e sanitario ha prestato le prime cure al 24enne che fortunatamente avrebbe riportato contusioni varie, ma non traumi evidenti.

Il giovane è stato quindi trasportato all’ospedale di Merate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.