Coronavirus. Il primo contagiato di Garlate sta meglio e ora è negativo

Una notizia positiva che dà speranza a tutti

“Se continuerà così potrà tornare a casa in tempi non lunghi”

GARLATE – “Vogliamo far partecipe tutta la cittadinanza di una buona notizia. Il primo garlatese che giorni fa è stato trovato positivo al coronavirus ed è ricoverato in ospedale sta meglio ed è risultato negativo ai nuovi tamponi. Se il decorso continuerà in questo modo potrà tornare a casa in tempi non lunghi”.

E’ un’ottima notizia quella diffusa in questi minuti dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Conti, una notizia che dà speranza a tutti e ci aiuta in questi momenti difficili.

“L’ultimo ‘bollettino’ di ATS e Prefettura di ieri sera segnala altri due cittadini garlatesi positivi al virus. Per loro naturalmente esprimiamo l’augurio più grande che questa situazione si risolva nel modo migliore. La comunità garlatese è salda e unita nell’affrontare questi momenti. Nessuno può dubitare che ne usciremo sicuramente, uniti e più coesi di prima, facendo ognuno la nostra parte per fermare il contagio. Chiediamo a tutti quindi di rispettare rigorosamente le disposizioni di comportamento previste dalle disposizioni di legge”.