Di corsa sul Terzo Ponte, la denuncia di De Capitani: “Si può essere così irresponsabilI?”

L’episodio questa mattina sulla rampa che collega Pescate al viadotto del Terzo Ponte

PESCATE – Di corsa…sulla rampa di raccordo del Terzo Ponte di Pescate. A denunciare pubblicamente l’imprudenza il sindaco di Pescate Dante De Capitani che commenta: “Ma può essere così irresponsabili?”.

Come noto il transito pedonale è severamente vietato nel tratto, riservato esclusivamente alle auto. Il viadotto è una delle arterie più trafficate della zona e priva di marciapiedi. Non è la prima volta che persone transitano a piedi o in bici lungo la strada, creando un concreto pericolo per sé stessi e gli altri automobilisti.

Il caso riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le regole per evitare incidenti in uno snodo viabilistico già complesso e congestionato.