Dolore per la morte di Luigi Fumagalli, storico barbiere di Olginate

OLGINATE – E’ morto in queste ore Luigi Fumagalli, per tutti il “barbee” (barbiere), una figura molto conosciuta e stimata a Olginate. Il prossimo 2 dicembre avrebbe tagliato il traguardo dei 103 anni e, con la sua storica attività di barbiere (portata avanti dal figlio Alvaro), ha contribuito a scrivere un pezzo di storia della comunità.

Nato a Villa San Carlo, Luigi Fumagalli è stato anche testimone della storia, quella più vera e sofferta, poiché fu chiamato alle armi durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo questo periodo difficile tornò a Olginate dove ha sempre portato avanti con estrema passione e dedizione il suo lavoro. Era sposato con Regina Scaccabarozzi, scomparsa qualche tempo fa dopo 70 anni di matrimonio.

Legato al paese di Olginate e alla sua comunità, nel giugno del 2022 era stato proprio lui, in qualità di cittadino più anziano a tagliare il nastro dopo i lavori di riqualificazione dell’ex municipio. Luigi Fumagalli lascia i figli Alvaro con Fiorella e Giuseppe, il nipote Riccardo, insieme a tutti i parenti. Il funerale sarà celebrato nella chiesa prepositurale di Olginate venerdì 10 ottobre alle ore 15.