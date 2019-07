Dolore per la scomparsa di Angelo Corti, era il più anziano di Olginate

Avrebbe compiuto 103 anni il prossimo 23 novembre

“Era legato alla sua famiglia, ci ha guidati con il suo esempio”

OLGINATE – Avrebbe compiuto 103 anni il prossimo 23 novembre, Angelo Corti nato nel 1916 a Olginate era molto conosciuto e ben voluto in paese.

Nato e cresciuto in località Citerna, sulla strada che porta a Consonno, ha vissuto una vita di sacrifici e sudore, prima lavorando nei campi con i suoi fratelli e poi come muratore, mestiere che ha svolto fino alla pensione.

Spostato con la moglie Giovanna ha avuto due figli, Luisa e Giuseppe, e cinque nipoti, Luca, Matteo, Roberto e Giorgio.

“Ha fatto in tempo a godersi anche i due pronipoti – ci dice il nipote Luca Dozio, assessore del comune di Olginate -. La sua famiglia era molto radicata a Olginate e tutti gli volevano bene, finché ha potuto ha dato una mano in Parrocchia”.

Una persona semplice, fortemente legata alla famiglia: “Lavoro, famiglia, coerenza e rispetto per ciò che faceva e per chi era… erano questi i valori su cui ha fondato la propria vita – ricorda Dozio -. Sempre lucido, fino alla fine, è stato un nonno attento che ci ha guidati col suo esempio. Non era un uomo di tante parole, ma aveva sempre la frase giusta, frutto di quella saggezza popolare maturata negli anni”.

Oltre a essere attaccato alla famiglia non ha mai perso la passione per la terra: “L’orto, il bosco, le castagne… ha sempre lavorato duramente ancorato a valori concreti. Una vita d’altri tempi contraddistinta dalla cose vere”.

I funerali saranno celebrati domani, sabato 27 luglio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Olginate.