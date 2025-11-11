Domani i funerali di Venanzio Gilardi, il 71enne morto nei boschi di Valgreghentino

L’ultimo saluto alle ore 10 nella chiesa di Villa San Carlo, frazione di Valgreghentino dove abitava

L’uomo si trovava nei boschi della frazione Buttarello quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo

VALGREGHENTINO – Saranno celebrati domani, mercoledì 12 novembre, i funerali di Venanzio Gilardi, il 71enne morto nei boschi di Valgreghentino a causa di un malore improvviso. La cerimonia sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Villa San Carlo, frazione di Valgreghentino dove l’uomo abitava con la sua famiglia.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30 di ieri, lunedì 10 novembre, quando l’uomo, che si trovava nei boschi della frazione Buttarello per fare legna, avrebbe chiamato i famigliari dopo aver accusato un malore. Quando gli stessi famigliari lo hanno raggiunto, però, per l’uomo non ci sarebbe già stato più nulla da fare.

Allertati i soccorsi, sul posto è giunto l’elisoccorso da Bergamo insieme all’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, ai Vigili del Fuoco (per via della zona impervia) e ai Carabinieri. I sanitari, però, hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Venanzio Gilardi lascia la moglie Luciana, le figlie Serena con Giovanni e Ilaria con Chicco, l’affezionata nipote Celeste Heidi e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati domani, 12 novembre, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Villa San Carlo.