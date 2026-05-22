Dramma a Olginate nella notte: 35enne morto in un incidente stradale

Un uomo di 35 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte a Olginate, lungo la provinciale 74 vicino al ponte Cantù

Dinamica ancora da chiarire: le informazioni al momento restano frammentarie

OLGINATE – Dramma nella notte a Olginate, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 74, nei pressi del ponte Cantù che attraversa l’Adda. Lo schianto si è verificato poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato, in via Lavello.

Secondo le prime informazioni disponibili, ancora frammentarie, nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte due auto e due persone. La centrale operativa dell’emergenza urgenza ha inviato sul posto un’automedica e due ambulanze, una della Croce Rossa di Valmadrera e una della Croce San Nicolò, entrambe intervenute in codice rosso.

Per il 35enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato dai sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente. Coinvolto anche un secondo uomo, anch’egli di 35 anni portato all’ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Merate e i vigili del fuoco di Lecco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento. Maggiori dettagli sul drammatico incidente potrebbero emergere nelle prossime ore, quando il quadro sarà più definito.