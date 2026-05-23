Dramma a Olginate nella notte: Roberto Manzini 35 anni di Brivio muore in un incidente stradale

Roberto Manzini di 35 anni, residente a Beverate di Brivio, ha perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte a Olginate, lungo la provinciale 74 vicino al ponte Cantù
Dinamica ancora da chiarire: le informazioni al momento restano frammentarie
OLGINATE – Dramma nella notte a Olginate: Roberto Manzini 35enne residente nella frazione Beverate a Brivio ha perso tragicamente la vita in un violento incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 74, nei pressi del ponte Cantù che attraversa l’Adda. Lo schianto si è verificato poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato 23 maggio, in via Lavello.
Secondo le prime informazioni disponibili riguardo la dinamica, ancora frammentarie e al vaglio delle forze dell’ordine, nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte due auto e due persone: un’auto, modello Golf, viaggiava da Calolzio in direzione Olginate quando, lungo il ponte Cantù, il conducente avrebbe perso il mezzo andando a invadere l’altra corsia andando a sbattere con violenza contro un’altra auto, una Hyundai i30, in marcia in direzione opposta.
La centrale operativa dell’emergenza urgenza ha inviato sul posto un’automedica e due ambulanze, una della Croce Rossa di Valmadrera e una della Croce San Nicolò, entrambe intervenute in codice rosso.
Per il 35enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato dai sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente. Coinvolto anche un secondo uomo, anch’egli di 35 anni portato all’ospedale in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Merate e i vigili del fuoco di Lecco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento. Maggiori dettagli sul drammatico incidente potrebbero emergere nelle prossime ore, quando il quadro sarà più definito.
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