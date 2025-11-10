Valgreghentino: 71enne trovato senza vita nei boschi della frazione Buttarello

L’uomo, probabilmente, è stato colpito da un malore durante una passeggiata

L’allarme è scattato intorno alle ore 13.30 dopo che l’uomo non aveva fatto rientro a casa per pranzo

VALGREGHENTINO – Probabilmente la morte è stata causata da un malore mentre stava facendo una passeggiata nei boschi a due passi da casa che conosceva molto bene. Un uomo di 71 anni di Valgreghentino, Venanzio Gilardi, è stato ritrovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, in una zona impervia della frazione Buttarello di Valgreghentino.

L’allarme è scattato intorno alle ore 13.30 dopo che l’uomo non aveva fatto rientro a casa come al solito per pranzo. Immediatamente sono scattate le ricerche lungo i sentieri che frequentava abitualmente e, poco dopo, è stata fatta la drammatica scoperta.

Sul posto è giunto l’elisoccorso da Bergamo, insieme ai Vigili del Fuoco, all’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e ai Carabinieri. Per il 71enne, però, non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Effettuati tutti gli accertamenti del caso, ma pare si sia trattato di un malore.