Due cadute in bicicletta a Olginate e Valgreghentino, soccorsi in azione

Una donna di 45 anni è caduta mentre percorreva l’alzaia a Olginate

I soccorsi sono poi intervenuti a Valgreghentino per un ragazzino di 15 anni

OLGINATE – Due incidenti nel giro di pochi minuti hanno coinvolto due persone in biciletta. E’ quanto successo nel pomeriggio di oggi, sabato 30 aprile, tra Olginate e Valgreghentino. Il primo allarme è scattato poco dopo le 15, sull’alzaia, lungo il fiume, all’altezza della località Capiate. Una donna di 45 anni è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) con un trauma cranico commotivo in seguito a una caduta.

Intorno alle ore 16 un’altra caduta in biciletta è avvenuta a Valgreghentino in via Prà Maggiore. Coinvolto un ragazzino di 15 anni che è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico). Sul posto un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, in un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso.