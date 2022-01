E’ scomparso Angelo Riva, storico ristoratore e tifosissimo del Lecco

Prima ambulante di frutta e verdura al mercato di Lecco, poi con la moglie Lalla aprì l’hotel “Parco Belvedere”

PESCATE – Aveva iniziato a lavorare da giovanissimo rilevando dal padre l’attività di vendita di frutta e verdura e, dopo il matrimonio con la moglie Lalla, aveva dato vita all’hotel ristorante Parco Belvedere di Pescate, impegnandosi a tutto fondo nell’attività imprenditoriale ora portata avanti dai figli.

Ha suscitato commozione e dolore non solo a Pescate, paese dove era nato e cresciuto, la scomparsa di Angelo Riva, morto giovedì sera a 82 anni. Malato da alcuni anni, l’anziano ristoratore era molto conosciuto e stimato in tutto il territorio per le sue capacità imprenditoriali e per la cordialità con cui accoglieva gli ospiti, intrattenendoli sempre con le sue battute. Tifoso spassionato del Lecco, era cresciuto nella frazione pescatese delle Torrette iniziando da giovane a lavorare al banchetto di frutta e verdure in piazza. Negli anni Novanta, la decisione di trasformare la casa di famiglia in un hotel ristorante, ora portato avanti da due dei quattro figli.

I funerali sono stati celebrati sabato nella chiesa parrocchiale di Pescate dal parroco, don Matteo Giglioli. Tantissime le persone che, pur nel rispetto delle normative Covid, hanno voluto rendere omaggio per l’ultima volta a Riva e altrettante numerose quelle che, costrette alla quarantena, hanno voluto stringersi simbolicamente alla moglie Lalla, ai figli Manuela, Michele, Marco e Massimo e ai nipoti con una telefonata o un messaggio di cordoglio.