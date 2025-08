Escursionista precipita sul Pizzo Coca: perde la vita un 75enne di Olginate

La vittima del tragico incidente è Carlo Ravasio storico esponente del gruppo GEFO

OLGINATE – Tragedia in montagna nella zona di Valbondione, in provincia di Bergamo, dove questa mattina ha perso la vita Carlo Ravasio, 75 anni, residente a Olginate. L’uomo stava affrontando l’ascesa al Pizzo Coca, quando è precipitato in un canalone nei pressi del valico della Bocchetta. Una caduta rovinosa che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

A dare l’allarme sarebbero stati i compagni di escursione, con la macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata. Sul posto è giunto l’elisoccorso Brescia che dopo un sorvolo ha individuato il corpo dell’uomo. L’equipe tecnico – medica una volta sbarcata non ha potuto far altro che constatare il decesso del 75enne. A supporto dell’elisoccorso anche i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Valbondione, che hanno collaborato.

La notizia è rapidamente giunta anche a Olginate, dove Carlo Ravasio era molto conosciuto per la sua grande passione per la montagna e per il ruolo di riferimento all’interno del GEFO (Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi), al quale apparteneva con profondo spirito di appartenenza