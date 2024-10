Presenti il nucleo Saf, la squadra nautica e l’elicottero Drago

GARLATE – Giornata di esercitazione per i Vigili del Fuoco del comando di Lecco, impegnati sul Lago di Garlate con il Nucleo Saf e l’elicottero Drago per simulare il soccorso tempestivo in zone impervie e fluviali.

In posto anche la squadra nautica di Lecco. Interventi simili sono stati effettuati durante le alluvioni che hanno recentemente colpito il nostro paese.