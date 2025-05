Frontale tra due auto a Pescate, intervento dell’elisoccorso

PESCATE – Brutto incidente a Pescate poco dopo le 19 di oggi, domenica 18 maggio. Violento scontro frontale tra due auto in via Roma, lungo la Sp72. Dalle prime informazioni una persona sarebbe rimasta incastrata in uno dei due mezzi.

Sul posto, con il codice di massima gravità, è giunto l’elisoccorso da Sondrio che è atterrato sulla vicina pista ciclopedonale, insieme all’ambulanza della Croce San Nicolò e all’ambulanza di Cornate d’Adda. Nonostante il violento impatto nessuna persona coinvolta avrebbe riportato gravi ferite. Trasportate in ospedale in codice verde un uomo di 40 anni e una donna di 56.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire la dinamica. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con code in entrambe le direzioni.