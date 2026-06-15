Fuga di gas a Olginate nella serata di domenica, intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato intorno alle ore 23 in via Belvedere

Un’auto in manovra ha tranciato un tubo del gas a bordo strada

OLGINATE – Il comando dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuto con un’autopompa dalla sede centrale per un tubo del gas a bordo strada tranciato da un auto che stava facendo manovra. L’incidente ha causato una importante perdita di gas in aria.

La squadra giunta sul posto intorno alle ore 23 di ieri, domenica, ha provveduto a isolare la perdita e a mettere la zona in sicurezza in attesa dell’intervento dei tecnici dell’azienda del gas. L’intervento è durato circa 2 ore.