Galbiate. Addio a Angelo Conti, l’Alpino ‘Penna Bianca’: “Perdiamo un riferimento”

Aveva 95 anni

Oggi alle 14.30 i funerali

GALBIATE – La comunità di Galbiate si stringe nel ricordo di Angelo Conti, conosciuto da tutti come “Penna Bianca”, un vero Alpino, uno di quelli che hanno fatto dell’amore per la montagna, per la solidarietà e per il proprio paese una ragione di vita.

A ricordarlo è anche il sindaco Piergiovanni Montanelli, che ha voluto dedicargli un pensiero affettuoso: “Oggi salutiamo ‘Penna Bianca’, Angelo Conti per l’anagrafe, un Alpino vero. Dietro quell’apparenza che a prima vista può sembrare un po’ ruvida, tipica degli uomini di una volta — quelli che hanno visto la guerra, la miseria, la fatica quella vera — si nascondeva un uomo dal cuore grande e dallo sguardo sincero. Una persona che ha vissuto in pienezza il proprio territorio, che non ha mai smesso di costruire quell’Italia di cui oggi tutti godiamo.”

Conti, 95 anni, è stato un simbolo della comunità galbiatese, un uomo legato profondamente al suo paese e alle sue tradizioni. La sua passione per la montagna, per gli Alpini e per la Protezione Civile lo hanno reso una figura di riferimento, esempio di dedizione e spirito di servizio.

Anche negli ultimi anni, quando le condizioni di salute lo avevano costretto al ricovero in strutture assistenziali, Penna Bianca non aveva mai dimenticato Galbiate. Ogni mattina, di buon’ora, telefonava al suo amico Luigi Galbani per chiedere che tempo facesse in paese e per sapere le ultime novità della comunità.

“Un abbraccio, caro amico Alpino” – conclude il sindaco Montanelli – “ci lasci il ricordo di un uomo vero, di quelli di cui oggi abbiamo più che mai bisogno”. I funerali si svolgeranno oggi alle 14.30 presso la chiesa di Galbiate.