Garlate. Accampati nel parcheggio del museo: scatta lo sgombero

I carabinieri hanno applicato l’ordinanza firmata ieri dal sindaco

Tende e stendibiancheria erano stati posizionati nel parcheggio del museo della Seta

GARLATE – Si erano accampati da giorni nel parcheggio del museo della seta e del circolo Arci vicino al lungolago, montando tende e stendibiancheria e occupando diversi posteggi con i loro effetti personali. Ma sono stati fatti sgomberare dai carabinieri intervenuti per applicare l’ordinanza emessa ieri, lunedì 13 luglio dal sindaco Giuseppe Conti per vietare il campeggio e l’attendamento su tutto il territorio comunale.

A ringraziare i militari per il pronto intervento è la stessa amministrazione comunale con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Garlate: “Ringraziamo con gratitudine i Carabinieri (in particolare quelli di Olginate ) per il pronto intervento con cui sono intervenuti per sgomberare alcune famiglie che campeggiavano nel parcheggio del Museo e del Circolo e vi passavano le notti da alcuni giorni montando tende, stendibiancheria e occupando parcheggi con le loro masserizie; facendo così applicare l’ordinanza del Sindaco che vieta il campeggio e l’attendamento su tutto il territorio comunale”