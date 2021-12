Garlate. Auto si ribalta in via Stoppani, illesi una donna e due bimbi

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18 di oggi, 22 dicembre

Un’auto si è ribaltata, fortunatamente l’incidente non avrebbe avuto gravi conseguenze

GARLATE – Fortunatamente non avrebbe avuto gravi conseguenze il brutto incidente che si è verificato oggi, martedì 21 dicembre, in via Stoppani a Garlate, a pochi metri dal cimitero del paese. Un’auto con a bordo una donna di 30 anni e due bimbi di 9 e 11 anni ha perso il controllo finendo per ribaltarsi.

Nonostante la scena impressionante, non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce San Nicolò e all’automedica, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del comando di Lecco. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.