Garlate. Campeggiatori abusivi in zona circolo, intervento delle forze dell’ordine

Identificati e allontanati venerdì, i campeggiatori sono tornati domenica

In mattinata nuovo sopralluogo: “Al momento non sono più presenti a Garlate”

GARLATE – A seguito della segnalazione di alcuni cittadini la Polizia Locale di Garlate è intervenuta questa mattina, lunedì 3 agosto, per alcune persone che campeggiavano in riva al lago tra il Circolo e il Museo della Seta. Secondo le segnalazioni avevano allestito un vero e proprio campeggio con tanto di panni stesi sulle impalcature del Museo della Seta. Il problema più grosso però era la sporcizia unita al fatto che facessero i propri bisogni dietro ai cespugli in zona.

“Questa mattina la Polizia Locale appena entrata in servizio si è recata nella zona del Circolo dove era stata segnalata la presenza di persone che campeggiavano e sporcavano. Tali persone non sono più presenti – ha detto l’amministrazione comunale -. E’ stato effettuato un sopralluogo per tutto il paese e non risultano più sul territorio comunale”.

Le persone erano già state identificate e allontanate da vigili e carabinieri nella giornata di venerdì. Domenica mattina è stata segnalata nuovamente la loro presenza e il sindaco Giuseppe Conti si è recato sul posto ma erano già andati via, per tornare evidentemente in serata.

“La Polizia Locale e i Carabinieri sono informati e attenti alla situazione – hanno confermato dall’amministrazione comunale -. Se ci fossero segnalazioni si prega di informare il comune per un pronto intervento”.