Garlate. Contromano in centro, automobilisti “beccati” dalle nuove telecamere

I trasgressori sono stati individuati e sanzionati nella misura massima possibile

Sono sei le nuove telecamere installate in paese e lungo la strada provinciale

GARLATE – A Garlate sono entrate in funzione nei giorni scorsi 6 nuove telecamere, installate in paese e sulla strada provinciale. Lo scopo di questo investimento è migliorare la sicurezza e reprimere i comportamenti contrari ai regolamenti stradali e alle norme del regolamento di polizia locale.

“In questi primi giorni di funzionamento, le telecamere hanno già permesso, ad esempio, di individuare e sanzionare nella misura massima possibile una dozzina di conducenti di autoveicoli che, per saltare le auto in discesa da Galbiate, hanno pensato di percorrere in contromano le strette strade del centro del paese, mettendo a repentaglio la sicurezza degli abitanti e dei pedoni, oltre a quella degli autoveicoli che procedevano in modo corretto”.